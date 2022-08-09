فرقة "بلاك بينك" تتصدّر الانترنت بعد الكشف عن موعد حفلها في الرياض

أعلنت الفرقة الكورية الشهيرة "بلاك بينكت" عن تفاصيل جولتهم الشهيرة والتي ستنطلق خلال شهر أكتوبر المقبل وستمتد إلى العام المقبل من عام 2023.

تفاصيل حفلة بلاك بينكت في العاصمة السعودية الرياض

كشفت الوكالة المسؤولة عن الفرقة الكورية الشهيرة من خلال بوستر يتضمن مواعيد وأماكن حفلات الجولة الغنائية القادمة للفرقة عن وجود مدينتن عربيتين ضمن الجولة، حيث ستحي الفرقة الكورية حفلًا غنائيًا يوم 20 يناير 2023 في العاصمة السعودية الرياض، كما ستحيي يوم 28 حفلًا غنائيًا في مدينة ابو ظبي الإماراتية

وتصدّر اسم فرقة الفرقة الكورية مواقع التواصل الاجتماعي حيث كشفت التقارير ان الحفل سيكون ضمن فعاليات موسم الرياض في النسخة الثالثة منه والمقرر أن يبدأ قريبًا.

ومن المتوقع أن تقدم الفرقة للأغاني التي أصدرتها خلال آخر فيديو موسيقي لهن وهي Lovesick girl.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذا الخبر معبرين عن سعادتهم الكبيرة وحماسهم الشديد في انتظار الحفل الغنائي المقرر في الرياض

مشاريع فرقة بلاك بينكت المستقبلية

من المتوقع أن تبدأ الجولة العالمية في مدينة سيول في 15 أكتوبر المقبل كما أنها ستنتقل الى هيوستن ودالاس وشيكاغو ولندن وباريس وأمستردام بالاضافة الى الرياض وابو ظبي في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تصدر الفرقة الكورية فيديو موسيقي جديد لأغنية Pink venom في شهر 19 أغسطس، كما ستطرح الفرقة ألبومهم الثاني الكامل Born pink خلال شهر سبتمبر القادم.