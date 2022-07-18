فرقة B.I.G الكورية تروّج لحفلها في مهرجان جرش الأردني.. وتغنّي بالعربي

تستعدّ الفرقة الكورية الشهيرة B.I.G تقديم حفلها الغنائي الأول في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش الغنائي في دورته 36.

وسينطلق المهرجان خلال شهر يوليو الجاري والذي سيستمرّ حتى شهر أغسطس حيث يشمل العديد من النجوم حول العالم ومنهم الفرقة الكورية B.I.G نظرًا للشعبية الكبيرة التي تملكها الفرقة في الأردن

فرقة B.I.G تروّج لحفلها في مهرجان جرش

وكانت الهيئة المسؤولة في مهرجان جرش قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفرقة الكورية B.I.G والتي سوف تشارك في المهرجان.

وظهر أعضاء الفرقة في مقطع الفيديو وهم يروّجون لحفلهم الجديد، حيث أنهم في بداية الفيديو عرّفوا الجمهور على أنفسهم ثم كشفوا عن موعد حفلهم الغنائي والذي سيكون في 5 أغسطس في الساحة الرئيسية.

وفي بيان أصدرته هيئة المهرجان قالت فيه: "كونوا على موعد مع الفرقة الكورية خلال فعاليات مهرجان جرش في الساحة الرئيسية والذي سيكون يوم الجمعة الموافق 5 أغسطس في الساعة السابعة والنصف".

فرقة B.I.G تغني بالعربي

وفاجأت الفرقة الكورية في مقطع الفيديو المتابعين والجمهور غنائهم باللغة العربية أغنية "انت معلم" للنجم المغربي "سعد المجرّد" وذلك ترويج لحفلهم الغنائي.

كما ان الفرقة الكورية قدّمت مقطع من أشهر أعمالهم الغنائية المعروفة في العالم.

ويعدّ هذا الحفل هو استمرار لجولتهم الغنائية في المنطقة العربية حيث أحيا أعضاء الفرقة الكورية حفل غنائي في مهرجان قرطاج الدولي في تونس وقدّموا العديد من أشهر أغانيهم وسط تفاعل كبير من الجمهور.