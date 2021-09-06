فرقة BTSتصدر الفيديو الرسمي لأغنية Permission to Dance خلال المهرجان الكوري Ongaku no 2021

أقيم عرض Ongaku no في كوريا الجنوبية وهو عرض موسيقي سنوي خاص يقام كل منتصف عام على TBS لدورته الحادية عشر على التوالي.

ويستضيف الحدث في كل عام مواهب محلية كورية جنوبية، بما في ذلك كانت الفرقة الكورية المشهورة عالمياً BTS.

وكشفت فرقة BTS خلال الحدث المباشر لحفل Ongaku no 2021 عن مفاجأة كبيرة لمتابعينها، حيث أصدرت الفيديو الرسمي لأغنيتهم الجديد Permission to Dance.

وكانت الفرقة خلال وقت سابق قد كشفت عن جميع العروض المباشرة والتي وضعتها تحت مسمى موضوع Butterfly Getaway لأغانيها الجديدة الناجحة.

وتضمنت هذه الرعوض جميع أغاني الفرقة الجديدة والمعروفة مثل Spring Day, Butter and Permission to Dance.

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