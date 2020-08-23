فرقة BTS تحقق نجاحًا ضخمًا بأغنيتها Dynamite.. و100 مليون مشاهدة في 24 ساعة

أطلقت فرقة BTS الكورية الفيديو الموسيقي الجديد لأغنيتها Dynamite يوم الجمعة الماضي الموافق 21 أغسطس، وقد أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وحطَّم الفيديو الموسيقي الجديد للفرقة الكورية العالمية BTS بعنوان Dynamite الأرقام القياسية كأسرع فيديو موسيقي يحقق 100 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" في 24 ساعة و27 دقيقة، وتمكَّنت الأغنية الوصول إلى 98.3 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.



يذكر أن أغنية Dynamite أول أغنية تؤديها الفرقة الكورية باللغة الإنجليزية بشكل كامل، وهي عبارة عن مسار موسيقى بوب ديسكو ممتع مع رسالة تبعث الأمل لجميع أولئك الذين يواجهون أوقاتًا عصيبة بسبب جائحة فيروس كورونا. وجاءت مشابهة لأعمال ناجحة كأغنية Cant Stop Felling للمغني الأمريكي "جاستن تيمبرلك" وأغنية California Gurls للمغنية الأمريكية "كاتي بيري".

وعلى صعيد آخر، تصدَّرت الأغنية مخططات "آيتونز" للأغاني في 104 دولة.



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