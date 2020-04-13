فرقة One Direction تستعد للم الشمل من جديد.. ماذا بشأن زين مالك؟!

يعلم الجميع الخلاف الدائر بين أعضاء فرقة "One Direction" وتحديدًا مع المغني الإنجليزي "زين مالك"، إلَّا أنهم قرروا تناسي ما حال بينهم من شجار وفتح صفحة جديدة في حياتهم.

وفق ما نقله موقع "ميرور" البريطاني، أعاد كل من "هاري ستايلز"، "ليام باين"، "لويس توملينسون"، و"نايل هوران" متابعة "زين مالك" من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويثير ذلك التكهنات أن أعضاء الفرقة قرروا مسامحة "مالك" على الرغم أنه أول الأفراد الذين غادروا الفرقة عام 2015.



كما أن ذلك يشعل شائعات لم شمل عما قريب لأعضاء الفرقة التي حققت نجاحًا ساحقًا منذ ظهورهم في برنامج The X Factor عام 2010، ما يعني أنه ربما سيحتفلون بالذكرى السنوية العاشرة على إنطلاق فرقتهم في شهر يوليو لهذا العام 2020.

من جهة أخرى، لم يبادر "مالك" بمتابعة زملائه إلى الآن.

وبالعودة إلى إحدى مقابلاته السابق، صرَّح "زين مالك"، البالغ من العمر 27 عامًا، أنه قطع علاقته نهائيًا مع أعضاء الفرقة الذين وصفهم بالحقودين بعدما قرر الانفصال عنهم، يقول: "لم أتواصل مع أحدهم لمدة طويلة، هناك أشياء وقعت وقيلت بعد مغادرتي ، أمور وضيعة صغيرة لم أكن أتوقعها أبداً، لقد انهارت علاقتنا".



وأشار "مالك" أن الشهرة التي حصدتها الفرقة وانتقالهم بين المسارح إلى الملاعب لأداء عروضهم الغنائية أثرت عليهم وخاصة أن أعمارهم تراوحت بين 17 و18 عامًا، فكل فرد لديه شخصيته المتفرِّدة، وتبدأ الأمور تزداد تعقيدًا حينما يكونوا خمسة أشخاص.

وأوضح "مالك" أن الفرد يصبح أكثر نُضجًا واستقلالية لذلك يمضي في طريقه دون الاتفات إلى الوراء.

والجدير بالذكر أن النجم ذو الأصول الباكستانية أشار سابقًا أن علاقته ب"هاري ستايل" لم تكن جيدة على الإطلاق منذ بدايات الفرقة، فلم يتحدثا على الإطلاق.

والسؤال الآن هل تعود فرقة One Direction؟!

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