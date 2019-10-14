فستان أخضر قديم وجمبسوت بدوائر مفتوحة.. كيت هيدسون وكارا ديفلين بإطلالتين غريبتين في Girl Up

أقيم حدث توزيع جوائز Girl Up الثاني في بيفرلي هيلز أمس الأحد وهي مبادرة عالمية لتنمية مهارات القيادة للفتيات من أجل المساواة بين الجنسين.

وحضرت العديد من النجمات للحدث منهم كيت هيدسون وكارلا ديلفيننج وآشلي بنسون، بالإضافة إلى نجمات الواقع نيكي بيلا وهانا براون.

وبالرغم من تألق النجمات في الحفل إلا أن كيت هيدسون وكارلا ديلفين اختارتا أن تلفتا الأنظار بإطلالتهما الغريبة والقبيحة بعض الشيء بملابسهما المختلفة.

فظهرت كيت وهي ترتدي فستان من الساتان باللون الأخضر النيون والذي جاء بقصة أكمام طويلة وفضفاضة من الأعلى، كما تزيّن بعقدة من جهة الفخذ وقصة متدرجة مزيّنة بالشراشيب من الأسفل، وأكملت مظهرها الغريب بتنسيقها حذاء مفتوح باللون الأبيض والأسود وحقيبة فضية.

أما كارلا فلم تكن أقل غرابة من كيت وهي ترتدي جمبسوت من الجينز الأسود والمزيّن بفتحات دائرية كبيرة في جميع أنحائه، بالإضافة إلى فتحة كبيرة جهة الصدر، واعتمدت كارلا رفع شعرها من الأمام كما وضعت ظلاً باللون الأبيض نسّقت لونه مع حذائها.

ومن جهة اخرى تألقت حبيبة كارلا بفستانها الأسود القصير والمزيّن بوشاح فضفاض على الكتف، وفتحة كبيرة عند الصدر، كما نسّقت معه حذاء أسود بكعب عال.

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