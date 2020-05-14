فضيحة جديدة على الطريق.. تريستان تومبسون أب للمرة الثالثة والإنكار سيد الموقف!

تلاحق الشائعات لاعب كرة السلة "تريستان تومبسون" من أكثر من جهة فبعد فضيحته مع صديقة حبيبته جوردن وودز، انفتحت عليه مزاعم حول أنه سيصبح أباً للمرة الثالثة.

كانت هذه الشائعات تلاحق تريستان عندما زعمت امرأة تدعى جوردن كريغ أنه لديها ابن من تريستان ليخضع بعدها لاختبار الأبوة ويثبت ادّعائها.

ولكن اليوم شاركت جوردن حديثها حول الأمومة مع ابنها برينس وسط مزاعم أخرى بأن تريستان سيصبح أباً للمرة الثالثة، إلا أن كلوي أنكرت هذه المزاعم بينما كانت محصورة في منزلها مع والد طفلتها بسبب فيروس كورونا.

وتحدّثت جوردن حول تجربتها مع الأمومة عبر فيديو نشرته على حسابها الخاص على "انستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 745 ألف، كما نشرت سلسلة من الصور احتفالاً بعيد الأم.

ويشار إلى أن تريستان دخل علاقته الرومانسية مع كلوي كارداشيان بينما كانت جوردن حاملاً بابنه الأول برينس، إلا أن تريستان أنكر هذا الشيء وأصرّ على أنه كان عازباً، كما أنه من غير المعروف ما إذا كان تريستان قد تمكّن من رؤية ابنه الصغير خلال الحجر الصحي أم لا.

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