فكتوريا بيكهام تتعرّض لهجوم بسبب اختيارها عارضة أزياء "هيكل عظمي"!

شاركت عارضة الأزياء "فيكتوريا بيكهام" صورةً عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام لموديل تروّج لمجموعة ملابسها الجديدة يوم الجمعة الماضي.

وظهرت المرأة وهي تعرض فستاناً أبيض اللون مطبوعاً باللون الأسود، نسّقته مع حذاء باللون الأحمر طويل، لكن ما لفت انتباه المتابعين هو شكل المرأة الشديد النحافة حيث وصفوها كأنها مريضة.

وانتقد المتابعين فكتوريا لاختيارها موديل نحيفة، حيث علّق أحدهم: "سوف تموت إذا لم تأكل وجبة أخرى، ومن المحزن أن ترى موديل سيئة المظهر للترويج لهذه الموديلات"، وأضاف آخر: "موديلاتك تصبح نحيفة أكثر من قبل ماذا تعلّمي ابنتك والعديد من مصممات الأزياء، هذا خطأ فيكتوريا".

وخلال وقت سابق عرضت فكتوريا الفستان الأبيض وهي ترتديه عبر حسابها الخاص على إنستغرام حيث روّجت للفستان.

وتم ارتداء الفستان بواسطة دوقة ساسكس في خدمة الكومونولث في شهر مارس من هذا العام.

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها فكتوريا لانتقاد المتابعين بسبب اختيارها موديل نحيفة، ففي عام 2016 هاجم الناس فكتوريا لنفس الأسباب حيث وصفوها بأنها تختار هياكل عظمية.

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