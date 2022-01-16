فيديو أغنية "Baby Shark" تحقق مشاهدات أكثر من عدد سكّان الأرض

تصدّر مقطع فيديو أغنية الأطفال الشهيرة "بيبي شارك" أخبار وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان وصل عدد مشاهدات الفيديو على اليوتيوب إلى رقم قياسي كبير.

فيديو بيبي شارك يحقق نسبة مشاهدات أعلى من عدد سكان الأرض

أعلنت الشركة المنتجة للاغنية يوم الخميس الماضي بأن فيديو أغنية "بيبي شارك" على موقع "يوتيوب" حقق نسب مشاهدات وصلت إلى 10 مليارات مشاهدة وهو عدد أكبر من عدد سكّان الأرض كافة

وقالت الشركة إنه وفي حوالي الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس حقق الفيديو العلامة الفارقة بأن يكون اول فيديو يحقق 10 مليارات مشاهدة، وهو رقم قياسي

وصرّحت الشركة المنتجة للأغنية بأن رقم 10 مليارات هو رقم هائل يفوق عدد سكان الأرض البالغ عددهم 7.8 مليارات وهذا يعني أن جميع السكان على سطح الأرض شاهدوا الفيديو لمرة واحدة على الأقل.

وتفوّقت أغنية "بيبي شارك" على الأغنية الاسبانية الشهيرة "ديسباسيتو" والتي حققت نسب مشاهدات تبلغ 7.7 مليارات مشاهدة.

نبذة عن أغنية "بيبي شارك" للأطفال

ويشار إلى أن أغنية الأطفال "بيبي شارك" صدرت في يونيو من عام 2016 وهي جزء من سلسلة أغاني الأطفال التابعة لشركة "بينك فونغ" حيث تحوّلت الأغنية غلى ظاهرة عالمية بسبب ألحانها ورقصاتها وكلماتها الجميلة والبسيطة.

وحققت الاغنية انتشارًا واسعًا في دول العالم وتم انشاء اكثر من نسخة منها وتعتبر من أشهر اغاني الاطفال حول العالم