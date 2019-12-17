فيرغي بإطلالة كلاسيكية مميزة في حفل عيد ميلاد "دادي"

احتفل نجم الراب "شون كومبس" بعيد ميلاده الخمسين في قصره الفاخر في لوس أنجلوس مساء السبت الماضي ضمن قائمة من الحضور من أبرز مشاهير هوليوود.

وفي حين أن الضيوف اختاروا إطلالات مثيرة وملفتة تتناسب مع السهرة الليلية، قررت النجمة "فيرغي" الظهور بإطلالة هوليوودية كلاسيكية مميزة.

وبدت فيرغي ساحرة في فستانها الساتان وبلونه الأورجواني الفاتح والذي جاء بقصة الأوف شولدر وفتحة أمامية طويلة ممتدة على طول الفخذ كما تزيّن بعقدة جانبية.

ولإتمام إطلالتها المميزة اختارت ارتداء الفرو الأبيض الضخم على يديها كما نسّقت معه حذاء فضي بكعب عالي وحقيبة يد باللون الوردي الفاتح، وأما على صعيد الشعر فقد سرّحته بطريقة مموجة وجانبية.

وحضرت فيرغي إلى الحفل لوحدها وذلك بعد انفصالها عن زوجها النجم "جوش دوهاميل" الشهر الماضي، إلا أنها كانت محاطة بالعديد من الأصدقاء في الحفل بما فيهم مصممة الرقصات فاطمة روبنسون.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: