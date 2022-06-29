فيكتوريا بيكهام تتعرّض لانتقادات من شيف اسباني والسبب عاداتها الغريبة في الطعام

انتقد الشيف الاسباني العالمي "داني جارسيا" والحاصل على أعلى وسام في صناعة الطهي، الطلبات الجنونية لعارضة الازياء الشهيرة "فيكتوريا بيكهام" في قائمة الطعام في حفل زفاف كان مسؤولًا عنه قبل عامين وتحديدًا في عام 2019

مطالب فيكتوريا بيكهام الجنونية خلال حفل زفاف سيجو راموس

أقيم حفل زفاف لاعب كرة القدم الشهير سيرجو راموس على المذيعة بيلا روبيو عام 2019 وكان من ضمن الحضور لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام وزوجته عارضة الأزياء فيكتوريا بيكهام.

وفي لقاء جديد له تحدث الشيف الاسباني عم حفل الزفاف هذا وكشف بعض الحقائق الصادمة تتعلق بـ فيكتورياوقال بأنه تسببت له بحزن كبير خلال حفل الزفاف حيث أنها طلبت تغيير قائمة الطعام بأكملها بسبب طلباتها الجنونية للعشاء.

وقال الشيف: "لقد كان الامر محزناً بالنسبة لي ولفريقي فقد غيّرت فيكتوريا بيكهام قائمة الطعام باكملها ولكنّا بذلنا جهد كبير عليها أنا وفريقي والعروس والعريس، لقد كانت قائمة الطعام الخاصة بها تعتمد فقط على الخضار".

كما أكّد الشيف بأن فيكتوريا بيكهام كان لديها الكثير من الاشياء الغريبة من بينها هوسها بالخضار والنظافة، فقال الشيف: "لقد كان لديها ماء جوز الهند طول الوقت، بالاضافة الى وعاء مليء بالنعناع، كما انه على الجانب الآخر كان لديها الجل الكحولي الآن ولكن في ذلك الوقت لم يكن يستخدم كثيراً قبل الكورونا".

عادات فيكتوريا بيكهام الغريبة

كشفت عارضة الأزياء فيكتوريا بيكهام عن عاداتها الغريبة في تناول الطعام حيث أكّدت بأنها خلال عام 2004 التزمت بنظام غذائي مكوّن من الفراولة المغسولة بالمياه المعدنية.

كما انها اكّدت بانها لا تتناول الطعام المطبوخ بالزيت والزبدة والصلصلات ولا تأكل اللحوم أو منتجات الألبان.

وتحافظ عارضة الازياء السابقة ونجمة فرقة سبايس غيرلز السابقة على رشاقتها وتهتم بنظامها الغذائي بشكل كبير، وكانت عارضة الأزياء السابقة الشهيرة قد كشفت في تصريح سابق لها بان النحافة أصبحت موضة قديمة

وقالت ان الموضة الرائجة حاليا هي الجسم الكيرفي والممتليء حيث لاحظت هذا الامر وهو شيء جيد، وأضافت انها شاهدت فتيات ممتلئات الجسم في ميامي وهن يعيشن حالة تحرر