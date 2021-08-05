فيكتوريا بيكهام تصدم الجميع بإطلالة الدمية "أنابيل"

شُبِّهت مصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام بالدمية الممسوسة من فيلم الرعب Annabelle في أحدث ظهور لها في شوارع مدينة لندن.

شاركت فيكتوريا بيكهام متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة أثناء تجوالها في الشارع مُرتديةُ فستانًا من مجموعة أزياء علامتها التجارية، حيث اختارت فستان أبيض بسيط جاء مُزيَّنًا بكشاكش ناحية الصدر، وفضفاضًا ناحية الأكمام ، وأضفى الحزام الأسود غير المتماثل والوشاح الأحمر لمسة من الغرابة.

ويبلغ سعر فستان بيكهام 1450 يورو وهو من مجموعة خريف وشتاء 2021.

وعلَّق أحد المتابعين على صورتها: "عند رؤية الصورة الأولى اعتقدت أنها دمية أنيبال".

وقارن أحد المتابعين إطلالتها بأزياء مسلسل The Handmaid Tale، بينما اعتبرها آخرون بأحد أزياء الهالويين.