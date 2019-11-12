فيكتوريا بيكهام تكشف أكثر ما تحبه في حياتها.. وتتألق ببدلات رجالية (صور)

حينما نتكلم عن المرأة المثالية يتبادر إلى أذهاننا "فيكتوريا بيكهام"، فهي مصممة أزياء عالمية، ومغنية مشهور كانت عضوًا في فرقة "سبايس غيرلز" الأيقونية، كما أنها أم لأربعة أطفال وزوجة لنجم كرة القدم البريطاني "ديفيد بيكهام"، وكما هو واضح لا يمكننا إضافة أي لقب آخر كتعريف لها.

خلال مقابلة مُثيرة مع مجلة "فوغ" بنسختها البولندية لعدد شهر ديسمبر، كشفت "فيكتوريا بيكهام" (45 عامًا) حول أكثر ما تحبه في نفسها مُشيرةً أنها تعشق حقيقة اعتبارها "أم جيدة"، وناقشت أهم دورين في حياتهما وهما كأم ومديرة مشروعها الخاص.







وأشارت أن الأحلام تتطلب العمل الجاد، تقول: "باستطاعتك أن تحلم بأحلام كبيرة جدًا، لكن عليك العمل بجد"، وتعمل "فيكتوريا" حاليًا على إنتاج مستحضرات صديقة للبيئة.

تألَّقت "بيكهام" على غلاف المجلة بعدة إطلالات أنيقة ذات طابع رجولي، فاختارت ارتداء البدلات الرجالية بألوان مُتعددة، من بينها بدلة مخملية زرقاء.

فيكتوريا أم لأربعة أبناء أكبرهم "بروكلين" (20 عامًا)، يليه "روميو" (17 عامًا)، ثم "كروز" (14 عامًا)، وأخرهم "هاربر"، البالغة من العمر 8 أعوام.