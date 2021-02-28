فيلم Tom & Jerry يحقق نجاحاً كبيراً في الافتتاح.. وإيرادات تصل الملايين خلال يوم!

أصدرت شركة "وارنر بروس" الترفيهية الفيلم المسرحي الكوميدي Tom & Jerry في المسارح وعلى قناة HBO Max، حيث حقق نجاحًا كبيرًا خلال يوم واحد.

واعتبر الفيلم ثاني أقوى الأفلام التي تم إصداره منذ انتشار فيروس "كورونا" إذ حقق ما يقارب 4 ملايين دولار من يوم الجمعة و 12.5 مليون دولار متوقعة على مدى ثلاثة أيام.

وحتى الآن، يعد فيلم Tom & Jerry ثاني أفضل ظهور لفيلم تم إصداره أثناء الوباء، بعد فيلم Warner Bros. 'Wonder Woman 1984 ، والذي حقق 16.4 مليون دولار.

وحقق فيلم Tom & Jerry كل هذا النجاح بالرغم من أن 50 ٪ من جميع مسارح السينما لا تزال مغلقة، بالإضافة إلى سلسلة Regal رقم 2 ، حيث من المقرر افتتاح مدينة نيويورك يوم الجمعة المقبل.

ومن المتوقع إعادة فتح لوس أنجلوس في غضون الشهر المقبل أيضًا، وبعد ذلك يجب انتظار تخفيف القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس "كورونا".

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