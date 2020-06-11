فيونا شاو تدافع عن علاقتها مع زوجتها.. وتعلّق "لقد قابلت حياتي"

تزوجت النجمة "فيونا شو" من كاتبة المسلسلات سونالي ديرانيياغالا منذ عام 2018، حيث تحدّثت حول لقائهما الاول من خلال مقابلة لها مع The Daily Express.

وروت سونالي بالتفصيل في مذكراتها حول الخسارة المأساوية لزوجها وأطفالها ووالديها في كارثة تسونامي في المحيط الهندي عام 2004 والتي تأثرت بها فيونا فور معرفتها وحاولت التحدّث مع سونالي بعدها.

وتحدّثت فيونا حول الموضوع: "لقد فوجئت بأنها كانت ذلك الشخص وليس نفس الشخص في الكتاب وقضينا نصف ساعة في الدردشة وعندما غادرت فكرت بيني وبين نفسي "لقد قابلت حياتي الآن"، فعندما قابلتها كانت حياتي في الأضواء لكنني منهكة من كل شيء".

وواصلت فيونا شرحها أنها عرفت بعد فترة وجيزة من لقاءها مع سونالي بأنها تريد العيش معها وكانت مسرورة جداً عندما اكتشفت أن سونالي تفكر بنفس الطريقة.

ووصفت الممثلة البالغة من العمر 61 عاماً بانها علاقتهما شيء جميل يحدث في حياتها حيث زعمت أن سونالي جلبت كل شيء إلى حياتها كالصداقة والضحك.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: