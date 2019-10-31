في الهالووين .. أريانا غراندي باطلالة غريبة مستوحاة من أفلام الرعب الأيقونية

عرف أريانا غراندي بملابسها المثيرة والجريئة في الوقت ذاته، وخاصة في الهالووين، وغالبا ما تستوحيها من ثقافة موسيقى البوب، فقد جسدت في السابق شخصيات من بوكيمون و ماتريكس وزيولاندر.

أما اطلالتها هذا العام، واستعدادا لعيد الهالووين اليوم 31 أكتوبر، استوحت المغنية الأمريكية الشهيرة أريانا غراندي، مكياجها بوجه الخنزير من حلقة "عين الناظر" Eye of the Beholder ، من المسلسل الأيقوني تويلايت زون.

أما ملابسها فاستوحتها من دورها في المسلسل التلفزيوني ملكات الصراخ The Scream Queens ، فارتدت فستانا من الفرو الأسود المزود بذيل قصير،

وظهرت وهي تمسك السيجارة بيديها المختبئتين في قفاز أسود، مع تصفيفة ذيل الحصان المرتفع.

واختارت شكل الوجه للخنزير من المسلسل الأيقوني الأبيض والأسود توايلايت زون من عام 1960، فجمعت بين دورها كضيفة في فيلم الرعب الكوميدي ملكات الصراخ والذي عرض عام 2015، وبذلك جمعت غراندي بذكاء أنثوي بين القديم والحديث وصنعت مزيجا فريدا في احتفالها بالهالووين.

نشرت غراندي مقاطع فيديو متعددة على الانستغرام، وهي تضع السيجارة في فمها تارة، وتستلقي على الأرض تُظهر وجهها، بنفس الطريقة التي كانت تظهر بها في فيلم ملكات الصراخ تارة أخرى.

وظهرت في مقطع أخر في ضوء خافت في الصورة الظلية، تخفي وجهها بشكل كامل، وأخيرا نشرت الفيديو بالكامل المتضمن لإطلالتها كاملة بمكياج الهالووين وملابسها كنجمة الفيلم المذكور.

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