في خطوة جريئة.. دوقا ساسكس لن ينضما إلى العائلة المالكة في عيد الميلاد لهذا السبب!

يأخذ دوقا ساسكس ميغان ماركل والأمير هاري فترة راحة لمدة ستة أسابيع بعد يوم الأحد القادم حيث من المحتمل أن يسافرا إلى الولايات المتحدة ويقضيا عيد الميلاد مع والدة ميغان دوريا هناك.

كان يعتقد بأنهما سيعودان إلى ساندرينغهام خلال الفترة المقبلة إلا أنهما أبلغا صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث عن نيّتهما عدم الانضمام إليها وإلى الأمير فيليب هذا العام.

وسيكون هذا أول عيد ميلاد برفقة الطفل آرتشي حيث من الممكن أن يبقيا في منزلهما في وندسور أو يذهبان إلى الولايات المتحدة بعد مرورهما بعام صعب جداً فهما بحاجة إلى إعادة شحن طاقتهما.

وبحسب مصادر ملكية صرّحت: "إنهما يحتجان إلى بعض الوقت لإعادة شحن وتحديد خططهما للعام المقبل"، كما أضاف: "عيد الميلاد في ساندرينغهام يمكن أن يكون مرهقاً للغاية لذلك ربما لا يريدان الذهاب مع آرتشي وهو في مثل هذه السن المبكرة".

لكن مراقبو العائلة المالكة يخشون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم التوترات بين دوقا ساسكس وبقية العائلة المالكة خاصة بعد التعليقات الأخيرة من الأمير هاري حول علاقته بشقيقه وأنهما يسيران بمسارات مختلفة في الوقت الحالي.

وعلى مدار العامين الماضيين انضمت ميغان ماركل إلى زوجها الأمير هاري في عطلة أعياد الميلاد برفقة العائلة المالكة، لذلك سيكون من المحزن أنهم لا يريدان أن يكونا جزءاً من التجمع الملكي.

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