في ذكرى خطوبتها من بيبر.. هايلي بالدوين: "قلبي ينتمي إليك للأبد" (صورة)

احتفلت عارضة الأزياء الأمريكية "هايلي بالدوين" بذكرى خطوبتها من زوجها النجم الكندي "جاستن بيبر" عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، فقد مضى عامًا على خطوبتهما المُفاجئَ.

شاركت "هايلي بالدوين" متابعيها، الذين يصل عددهم أكثر من 20 مليون متابع، صورة تجمعها بزوجها خلال رحلة سفاري، فأطلَّت بملابس ذات طابع بوهيمي جات بألوان متعددة من بينها الأزرق والبني، في حين اتكأت على كتفه وعينيها مغمضتين مُستشعرةً بالأمان.

من جهة أخرى، اختار بيبر أن يبقى عاري الصدر يرتدي شورتًا أزرق قصير وقبعة رأس بيسبول زرقاء، في حين نظر إلى الجهة الأخرى.

وعلَّقت "بالدوين" على الصورة: "منذ عام واحدِ، قبلت أن أكون صديقتك العزيزة مدى الحياة، واليوم لم أحبك أكثر من أي وقت مضى..الحياة تزداد جمالا كل يوم بسببك، قلبي ينتمي إليك إلى الأبد."

الجدير بالذكر أن "بالدوين" و"بيبر" تزوجا سرًا بعد شهرين على خطوبتهما، وحاليًا يخططان لإقامة حفل رسمي كبير سيدعوان إليه الأصدقاء والعائلة والأفراد المقربين.