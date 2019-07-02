في ذكرى ميلادها الـ 58.. لقطات نادرة من حياة أميرة القلوب الراحلة ديانا

على الرغم من مرور أكثر من 20 عامًا على وفاة أميرة القلوب ديانا، إلا أنها لا تزال حتى الآن موضع جدل وتحتفظ بمكانة خاصة في قلوب الكثيرين حول العالم، ولا ننسى مقولتها "أود أن أكون ملكة في القلوب وليس على العرش"، وبالفعل، حصلت على دعم وحب الملايين حول العالم ولُقبت بـ "أميرة القلوب".

وبمناسبة ذكرى عيد ميلادها الـ 58، لا ننسى أميرة القلوب ديانا، ونستعرض لكم لقطات نادرة من حياتها من مجلتي "هاربرز بازار" و"باست فاكتوري"، بالإضافة إلى مجلتي "غود هاوس كيبينغ" و"ومين وركينغ":

في عام 1961

لطالما عاشت الأميرة ديانا وسط الأضواء، ولكنها قبل أن تصبح "أميرة الشعب" وواحدة من أبرز الشخصيات خلال الثمانينات والتسعينات، كانت طفلة جميلة من "نورفولك" البريطانية، وفي هذه الصورة تظهر الأمير ديانا البالغة من العمر شهرًا واحدًا برفقة والديها لورد وليدي "ثورب" في يوم تعميدها في أغسطس عام 1961.

أول عيد ميلاد

في هذه الصورة، تظهر "أميرة القلوب" بفستان أبيض ظريف وخصلاتها الشقراء المعهودة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الأول في 1962، في "بارك هاوس" في "ساندرينجهام".

برفقة شقيقها

ترجع هذه الصورة إلى عام 1967، وتظهر فيها الأميرة ديانا في سن 6 سنوات، برفقة شقيقها "تشارلز".

تقفز في الهواء

صورة ظريفة للأميرة الصغيرة بابتسامة عريضة وهي تستعد للقفز في حمام السباحة بمنزل عائلتها في "بارك هاوس".

تلعب الكروكيه

لقطة عفوية للأميرة الصغيرة في 1970، وهي تستمتع بوقتها وتلعب الكروكيه، وكانت موجودة آنذاك في غرب ساسكس.

في سن الـ 10

بابتسامة خجولة وإطلالة بسيطة، بدت الأميرة في غاية الرقة والجمال في هذه الصورة التي ترجع لعام 1971.

محبة للحيوانات

بالإضافة إلى قلبها الكبير المحب لجميع الناس، كانت الأميرة ديانا تحب الحيوانات أيضًا، وفي هذه الصورة التي اُلتقطت عام 1974، تظهر الأميرة ذات الـ 14 عامًا تستمتع بوقتها مع مُهرها "سوفليه" في منزل والدتها في اسكتلندا.

قبل الحصول على لقب أميرة

ترجع هذه الصورة إلى عام 1980، حيث كانت تعمل الأميرة ديانا في رياض أطفال "يانغ انجلاند" في "بيملكو" بلندن.

لقاء العائلة المالكة

في هذه الصورة، تظهر الأميرة ديانا ذات الـ 18 عامًا في عام 1980، وهو نفس العام الذي اصطحب فيه الأمير تشارلز أميرته ديانا لمقابلة عائلته في قلعة "بالمورال"، ويجدر بالذكر أنه قبل مواعدته الأميرة ديانا، كان الأمير تشارلز مرتبطًا بشقيقتها ليدي "سارة".

كواليس الزفاف الملكي

لقطة نادرة للأميرة ديانا قبل دقائق من زفافها وهي تحمل أصغر وصيفاتها، "كلايمنتين هامبرو" (5 أعوام).

تدعم الجيش

تعود هذه الصورة إلى عام 1985، حيث كانت الأميرة ديانا في قاعدة عسكرية في "برلين" خلال جولة لها في ألمانيا.

حاملة الورد

لقطة عفوية للأميرة ديانا وهي تحمل بوكيه ورد وتستمتع برائحته خلال تواجدها في الحدائق النباتية الملكية في "ملبورن".

محبوبة من الأطفال

لم تكن أميرة القلوب محبوبة من الكبار فقط، بل الصغار أيضًا، وفي هذه الصورة اللطيفة، تتلقى الأميرة ديانا قبلة من طفل صغير خلال زيارة لها في نوتنغهام عام 1985.

عدّاءة لا يستهان بها

تميزت الأميرة ديانا ببساطتها والظهور على سجيتها، وفي هذه الصورة عام 1989، تظهر الأميرة وهي تركض حافية القدمين وبقوة خلال مسابقة للأمهات في مدرسة ابنها الأمير ويليام.

متواضعة

صورة لأميرة القلوب خلال زيارتها لمركز "لورد كيغ" للمسنين في شرق لندن عام 1990، تظهر فيها تنحني بعض الشيء لمسنة وتربت على وجهها، وفي لقطة أخرى، تجلس على ساقي الأميرة طفلة هندية خلال زيارة لها للهند.

أم مثالية

لطالما حرصت الأميرة ديانا على أن يعيش طفليها حياة طفولة طبيعية، وفي هذه الصورة، تظهر الأميرة برفقة الأمير هاري يستمتعان بوقتهما في زلاجة مائية خلال زيارتهما ملاهي "ثروب بارك" في ابريل 1992.

لقاء مع العائلة المالكة السعودية

ترجع هذه الصورة إلى عام 1986، حيث كانت الأميرة ديانا والأمير تشارلز في زيارة للسعودية.

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