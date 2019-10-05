في ظل صراعاته مع الصحافة.. الأمير هاري يرفع دعوى قضائية ضد صحيفتي The Sun و Daily Mirror

رفع دوق ساسكس "الأمير هاري" دعوى قضائية ضد مالكي صحيفة The Sun و Daily Mirror بسبب مزاعم بأن رسائل البريد الصوتي الخاصة به قد تم اختراقها بشكل غير قانوني.

ووفقاً لوثائق المحكمة قدّم محامو هاري الأوراق الرسمية في المحكمة العليا يوم الجمعة الماضية بتاريخ 27 سبتمبر وذلك عقب يومين من نشر رسالة ميغان لوالدها توماس ماركل والتي كانت قد أرسلتها له.

وعلى الرغم من مهاجمة الأمير هاري لوسائل الإعلام وقتها واتهامها بالسعي وراء الدعاية والبلطجة، كاشفاً بأنه يخشى في أن تقع ميغان ضحية لنفس القوى القوية من الإعلام التي تسببت بوفاة والدته ديانا التي توفيت إثر حادث سير أثناء ملاحقة مصورو الباباراتزي لها، إلا أن هجومه على الصحافة هذه المرة كان من أجله هو شخصياً.

ولم يّعرف بعد تاريخ مزاعم الأمير هاري حيث لم تنشر تفاصيل اتهاماته بعد، إلا أن المراسل الملكي لهيئة الإذاعة البريطانية جوني ديموند يعتقد بأن هذه الإدّعاءات تتعلق بتواريخ في أوائل عام 2000.

ويُعتقد أيضاً بأن الأمير هاري ربما كان ضحية جمع معلومات غير قانونية واختراق رسائله الصوتية بغرض نشر مقالات عنه، وربما يعود تاريخها إلى أواخر سن مراهقته.

ويبدو أن الصحيفتين لم تتسلما الدعوى رسمياً بعد، لذلك لم تتمكنا من التعليق على هذا الموضوع أبداً.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: