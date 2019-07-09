في ظهور نادر لها.. العارضة الصومالية إيمان بإطلالتين عصريتين في يومٍ واحد!

منذ وفاة زوجها نجم الروك "ديفيد بوي" في يناير عام 2016، وظلت العارضة "إيمان محمد عبد المجيد" والتي تشتهر أكثر باسم "إيمان بوي" بعدية عن الأضواء.

وفي ظهور نادر لها، شوهدت "إيمان" في حفل عشاء في فندق "ميلروز مانشن" Melrose Mansion في مدينة "نيو أورليانز" الأمريكية، السبت الماضي.

ورغم أنها تبلغ حاليًا 63 عامًا، إلا أنه وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية من صور، يمكن رؤية كيف بدت "إيمان" في غاية الجاذبية والعصرية، حيث ارتدت فُستانًا طويلًا مزينًا بنقشة جلد الفهد ذو حزام، لإبراز رشاقة خصرها.

ولإكمال إطلالتها، اعتمدت "إيمان" مكياجًا قويًا وأقراط هوب ضخمة وتشوكر ذهبي مميز، كما اختارت ترك خصلاتها المجعدة حرة.

وفي وقت لاحق، أطلت "إيمان" في حدث آخر في نفس المدينة، بنفس الإطلالة مع تغيير في التصميم، حيث ارتدت جمبسوت ذو حزام وكارديغان طويل من علامة "تونغورو"، تميز تصميمهما بنقشة البولكا دوت.

ويعد هذا أحدث ظهور لـ"إيمان"، منذ أن شاركت في 24 أبريل منشورًا على "إنستغرام"؛ لإحياء ذكرى زواجها من "ديفيد بوي"، حيث يُذكر أنهما تزوجا في 24 أبريل 1992 في حفل خاص في "لوزان" في سويسرا.

ويجدر بالذكر أن نجم الروك توفى في عام 2016 عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع مع السرطان.

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