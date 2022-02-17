في يوم الحب.. بيلا حديد تعبّر عن حبها لفلسطين على طريقة "هل تقبلين الزواج بي"

نشر العديد من النجوم والنجمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التهاني والهدايا التي تلقّوها بيوم الحب، كما تبادل أغلبهم العبارات الرومانسية وأعلن بعضهم ارتباطهم الرسمي في هذا اليوم.

بيلا حديد ورسالة رومانسية لفلسطين

اختارت عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" أن يكون شريكها الرومانسي في هذا اليوم هو "فلسطين"، حيث نشرت رسالة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" تعبّر فيها عن حبها لفلسطين.

ونشرت بيلا صورة قلب باللون الوردي وكتبت عليه: "هل يمكنك تحرير فلسطين" وجاءت هذه الجملة على نمط "هل تقبلين الزواج بي".

بيلا حديد ومؤازرتها لفلسطين

يُعرف عن عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية حبها الدائم لبلدها فلسطين ودعمها الكامل لها ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وكانت بيلا خلال الحرب على مدينة غزة من اكبر الداعمين لغزة وفلسطين من خلال منشوراتها التي تجرم فيها الاحتلال وما يفعله في فلسطين، كما خرجت في العديد من المسيرات المؤيدة لفلسطين.

بيلا حديد تبكي

نشرت عارضة الأزياء بيلا حديد صورة حديثة لها وهي تبكي ولم يُعرف أسباب بكائها ولكنها كانت قد صرّحت خلال وقت سابق بأنها لا تحب عادات عائلتها الشرقية بتفضيل الرجل على المراة.

وكانت خلال وقت سابق قد خرجت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وهي تبكي بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة حيث أكّدت بان هذا الأمر جعلها أفضل بسبب تواصل العديد من الناس معها.