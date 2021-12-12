مسلسلات تركية تصدّرت محرك بحث غوغل خلال عام 2021

يتساءل المتابعون دوماً حول أكثر المسلسلات التي يبحث الناس عنها خلال كل نهاية عام خاصة محبين الدراما التركية، حيث صُدر العديد من الأعمال الضخمة والرائعة.

إليك قائمة بأهم الأعمال الدرامية التركية والتي تصدّرت قائمة البحث غوغل خلال عام 2021:

1- مسلسل الخائن

تصدّر مسلسل الخائن بحث غوغل لأكثر المسلسلات بحثاً في تركيا والوطن العربي، وتدور احداث المسلسل حول طبيبة تدعى آسيا ناجحة ومتزوجة ولديها ابن وحياتهما مثالية، حتى تكتشف خيانة زوجها.

2- مسلسل حب منطق وانتقام

وقع مسلسل حب منطق وانتقام ضمن قائمة المسلسلات التركية الرومانسية والمفضّلة لدى المتابعين، وهو يدور حول فتاة تتزوج من رجل ولكنها تقرر الطلاق بعد ذلك لأنه يواجه صعوبات مادية، ثم تعود لمقابلته بعد أن يصبح ثرياً لتبدأ الأحداث تتوالى بعد ذلك.

3- مسلسل البراءة

يدور العمل حول فتاة تدعى بهار تتغير حياتها عندما تقع ابنتها المراهقة في حب رجل يكبرها بـ 15 عاماً وهو رئيس والدها في الشركة.

4- مسلسل ابنة السفير

تدور أحداث المسلسل عن حب الثنائي الرومانسي سنجار ونارا منذ الصغر بجنون ويقرران الهرب والزواج سراً ليكتشف سنجار عدم براءة نارا ويظن أنها خانته ويقوم بطردها ثم ترمي نفسها للانتحار وتتوالى الأحداث.

5- مسلسل أنت اطرق بابي

يدور المسلسل حول فتاة تدعى آيدا حصلت على منحة دراسية لإكمال تعليمها، ولكنها تفقدها ليقوم مدير شركة بعرض عليها المنحة مقابل أن تتظاهر بأنها خطيبته.

6- مسلسل الغرفة الحمراء

يدور أحداث المسلسل في إطار مختلف حول عيادة نفسية تقوم فيها الطبيبة بعلاج المرضى ويعرض قصة كل مريض في كل حلقة.

7- مسلسل المؤسس عثمان

تبحث قصة المسلسل حول عثمان الاول مؤسس الامبارطورية العثمانية وعن حياته وكفاحه في تأسيس الدولة العثمانية.

8- مسلسل شقة الأبرياء

تدور أحداث المسلسل حول عائلة تتكون من البطل مع شقيقتيه ووالده وجميعهم لديهم أزمات نفسية مختلفة لما تعرضوا من صدمات منذ صغرهم.

9- فتاة النافذة

تدور القصة حول فتاة تعاني من العديد من الصعوبات منذ طفولتها بسبب معاملة عائلتها لها السيئة وزواجها الغير سعيد وخيانة حبيبها الذي تركت زوجها من أجله.