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قائمة بأفضل إطلالات مهرجان "كان" لعام 2021.. وبيلا حديد في المقدمة!

منشور 07 تمّوز / يوليو 2021 - 05:06
مهرجان كان
مهرجان كان

عاد نجوم هوليوود إلى احتفالات السجادة الحمراء بعد غياب لمدة عامين بسبب اجراءات التباعد الاجتماعي لانتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

وتألق المشاهير في ريفيرا الفرنسية وهم يستمتعون بليلة ساحرة على السجادة الحمراء في مهرجان الافلام "كان" السينمائي.

وإليك قائمة بالمشاهير الذيت تألقوا خلال الاحتفال:

1- بيلا حديد

تألقت عارضة الأزياء "بيلا حديد" في حفل الافتتاح بفستان من تصميم "جان بول غوتيه" حيث تميّز بلونه الأبيض وقصته الكلاسيكية، كما جاء برقبة من التول الاسود، بالإضافة إلى ارتدائها أقراط مرصعة بالألماس.

bella hadid

2- جيسيكا تشاستين

أضاف الفستان الذي ارتدته النجمة "جيسيكا" تميّزًا على إطلالتها حيث اختارت فستان أسود من ديور وبقصة الباكلس، كما ارتدت معه عقد وخاتم من الياقوت والالماس.

Jessica Chastain

3- جودي فاستر

ارتدت النجمة "جودي" فستان ناعم باللون الأبيض وبلا أكمام، ومطبوع بأشكال باللون الأزرق، كما ارتدت خاتم من الألماس على شكل إجاصة.

jodie foster

4- كارلا بروني

ظهرت النجمة "كارلا" وهي ترتدي فستان باللون الأزرق السماوي المتلألىء والذي جاء بقصة الباكلس من كتف واحد، ونسّقت معه حقيبة فضية اللون ومجوهرات.

carla bruni

5- كيت غراهام

حضرت "كيت" على السجادة الحمراء وهي ترتدي فستان من الشيفون باللون الأخضر والذي جاء بقصة الباكلس من الأعلى وتميّز بفتحة كبيرة من الأمام.

Kat Graham

6- هيلين ميلر

سطعت النجمة "هيلين" بإطلالتها الصفراء وهي ترتدي فستان من الشيفون وبأكمام طويلة.

helen mirren

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