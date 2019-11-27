حصاد العام.. مشاهير في هوليوود دخلوا القفص الفضي خلال 2019 (صور)

تجذب الفعاليات والأحداث البارزة في حياة النجوم والمشاهير، اهتمام المعجبين، وخاصة فيما يتعلق بتفاصيل حياتهم العاطفية، بما في ذلك دخول القفص الفضي أو الزواج.

وبالفعل، شهدنا هذا العام الكثير من الأخبار السعيدة ودخول العديد من المشاهير القفص الفضي، مثل النجمة جينيفر لوبيز وسكارليت جوهانسون وغيرهن.

وقبل إسدال عام 2019 لستاره، نستعرض لكم من مجلات "بيبول" و"يو إس" و"سلايس" وموقع "إي تي"، قائمة بأبرز مشاهير هوليوود الذين دخلوا القفص الفضي هذا العام.

لامارا أودوم

بعد مرور 3 سنوات منذ انفصاله عن كلوي كارداشيان، أعلن لامارا أودوم في وقت سابق من هذا الشهر، خطوبته من مدربته "سابرينا بار" بعد 3 أشهر من بدء علاقتهما، وكان لامار قد نشر على إنستغرام صورة له مع سابرينا وعلق: "أقدم لكم خطيبتي الجديدة..التي ستصبح قريبًا مسز بار-اودوم".









الاميرة بياتريس

خلال شهر سبتمبر الماضي، أعلن قصر باكنغهام خطوبة الاميرة بياتريس، حفيدة الملكة اليزابيث، من رجل الاعمال الإيطالي "مابيلي موتسي"، وحتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل تتعلق بموعد الزفاف.

إليزابيث أولسن

كشف مصدر لم يُكشف عن هويته، عن خطوبة الممثلة الامريكية "إليزابيث أولسن" من " روبي أرنيت"، وهو عضو فرقة "ميلو غرين" الامريكية، ويأتي خبر الخطوبة بعدما بدأ الثنائي علاقتهما في 2017.

سارة هايلاند

بعد بداية علاقتهما في عام 2017، أعلنت الممثلة الامريكية الحسناء خطوبتها من "ويلز ادامز" نجم برنامج الواقع "ذا باتشلوريت"، وذلك بعدما عرض عليها الزواج بطريقة رومانسية على البحر وقدم لها خاتم من الألماس.

سكارليت جوهانسون

خلال شهر مايو، فاجأت النجمة الامريكية محبيها بإعلانها خطوبتها من الممثل "كولين غوست"، بعد مواعدة دامت عامين، وحتى الآن، لم تكشف النجمة عن موعد زفافها المنتظر.

هيلاري داف

أعلنت المغنية والممثلة الامريكية عن الخبر السعيد عبر إنستغرام، وكشفت عن خطوبتها من المغني الأمريكي " ماثيو كوما"، هذا وبدأت علاقة الثنائي منذ عام 2017.

جينيفر لوبيز

أسعدت النجمة جينيفر لوبيز ملايين المعجبين بخبر خطوبتها من لاعب البيسبول الأمريكي "أليكس رودريغز"، في شهر مارس، عندما نشرت صورة رومانسية تُظهر خاتم ماسي ضخم في اصبعها، وذلك بعد علاقة دامت عامين.

وحتى الآن لا يزال المعجبين متشوقين ومتحمسين لمعرفة موعد دخول نجمتهم للقفص الذهبي.

كاتي بيري

بعدما تخللت علاقتهما اضطرابات كثيرة منذ ارتباطهما في 2016، فاجأ كلا من "كاتي بيري" و"أورلاندو بلوم" محبيهما، بخبر خطوبتهما، وذلك بعدما فاجئ أورلاندو حبيبته وعرض عليها الزواج في عيد الحب وقدم لها خاتم ماسي خلاب على هيئة وردة.