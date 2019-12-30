قائمة بأكثر أفراد العائلة المالكة عملاً.. شاهد من يتصدر القائمة!

أمضت العائلة المالكة الفترة الماضية في حضور احتفالات عيد الميلاد في الكنيسة والتحضير لغداء العيد أما السياسي "تيم أودونوفان" فقد أمضى وقته للقيام بحسابات تخص العائلة المالكة ككل عام في هذا الوقت.

ولا يوجد مكان للخطأ في تلك الحسابات حيث ستتصدر الحسابات عناوين الأخبار فالمعلومات كلها تعود للسيد تيم البالغ من العمر 87 عاماً وهو الرجل الذي يعمل بدقة على مدار السنة الماضية.

وبالنسبة للإحصاءات فإنها تشير إلى أن الأمير ويلز كان أكثر أعضاء الأسرة الحاكمة انشغالاً حيث شارك في 521 خطبة.

أما الملكة إليزابيث التي تبلغ من العمر 93 عاماً فهي لا تزال في الصدارة الجيل بما يقارب 300 خطبة، على عكس دوقا كامبريدج اللذان أحصيا ما يقارب 220 و 126 على التوالي.

أما دوقا ساسكس فقد ساهما بما يقارب 201 و81 وإيرل ويسكيس 308، أما دوق يورك فقد جمع ما يقارب 274 حتى تقاعده القسري بسبب الفضيحة الجنسية لصديقه جيفري.

ويستخدم تيم أودونوفان تعميم المحكمة القائم بالارتباطات الرسمية لجمع حصيلة كل واجب لكل فرد من العائلة المالكة سواء أكان الحدث في البرلمان أو معرض السلة أو النسيج.

وعلّق تيم حول هذا الموضوع بقوله: "أعتقد أنه من المهم أن يعرف الناس مقدار ما تفعله العائلة المالكة في كل عام".

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