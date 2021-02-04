قائمة ترشيحات جائزة Golden Globe.. ومسلسل The Crown يتصدّر القائمة!

أصدرت جائزة غولدن غلوب قائمة الترشيحات بطريقة مفاجئة لهذا العام حيث تصدّر كل من The Crown and Schitt's Creek ترشيحات التلفزيون.
وإليك قائمة بأهم المسلسلات والأفلام التي تموضعها في قائمة الترشيحات:
1- أفضل فيلم دراما
The Father
Mank
Nomadland -- should win, will win
Promising Young Woman
The Trial of the Chicago 7
2- أفضل ممثلة في فيلم الدراما
فيولا ديفيس في فيلم Ma Rainey's Black Bottom
أندرا داي في فيلم The United States vs. Billie Holiday
فانيسا كيربي في فيلم Pieces of a Woman
فرانسيس مكدورماند في فيلم Nomadland
كاري موليجان في فيلم Promising Young Woman
3- أفضل ممثل في فيلم الدراما
ريز أحمد في فيلم Sound of Metal
تشادويك بوسمان في فيلم Ma Rainey's Black Bottom
أنتوني هوبكنز في فيلم The Father
غاري أولدمان في فيلم Mank
4- أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي
Borat Subsequent Moviefilm
Hamilton
Music
Palm Springs
The Prom
5- أفضل ممثلة في فيلم كوميدي
ماريا باكالوفا في فيلم Borat Subsequent Moviefilm
كيت هيدسون في فيلم Music
ميشيل فايفر في فيلم French Exit
روزاموند بايك في فيلم I Care a Lot
أنيا تايلور جوي في فيلم Emma
6- أفضل ممثل في فيلم كوميدي
ساشا بارون كوهين في فيلم Borat Subsequent Moviefilm
جيمس كوردن في فيلم The Prom
لين مانويل ميراندا في فيلم Hamilton
ديف باتيل في فيلم The Personal History of David Copperfield
آندي سامبرج في فيلم Palm Springs
7- أفضل مسلسل تلفزيوني
The Crown -- should win, will win
Lovecraft Country
The Mandalorian
Ozark
Ratched
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