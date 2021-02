قائمة ترشيحات جائزة Golden Globe.. ومسلسل The Crown يتصدّر القائمة!

أصدرت جائزة غولدن غلوب قائمة الترشيحات بطريقة مفاجئة لهذا العام حيث تصدّر كل من The Crown and Schitt's Creek ترشيحات التلفزيون.

وإليك قائمة بأهم المسلسلات والأفلام التي تموضعها في قائمة الترشيحات:

1- أفضل فيلم دراما

The Father

Mank

Nomadland -- should win, will win

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

2- أفضل ممثلة في فيلم الدراما

فيولا ديفيس في فيلم Ma Rainey's Black Bottom

أندرا داي في فيلم The United States vs. Billie Holiday

فانيسا كيربي في فيلم Pieces of a Woman

فرانسيس مكدورماند في فيلم Nomadland

كاري موليجان في فيلم Promising Young Woman

3- أفضل ممثل في فيلم الدراما

ريز أحمد في فيلم Sound of Metal

تشادويك بوسمان في فيلم Ma Rainey's Black Bottom

أنتوني هوبكنز في فيلم The Father

غاري أولدمان في فيلم Mank

4- أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

5- أفضل ممثلة في فيلم كوميدي

ماريا باكالوفا في فيلم Borat Subsequent Moviefilm

كيت هيدسون في فيلم Music

ميشيل فايفر في فيلم French Exit

روزاموند بايك في فيلم I Care a Lot

أنيا تايلور جوي في فيلم Emma

6- أفضل ممثل في فيلم كوميدي

ساشا بارون كوهين في فيلم Borat Subsequent Moviefilm

جيمس كوردن في فيلم The Prom

لين مانويل ميراندا في فيلم Hamilton

ديف باتيل في فيلم The Personal History of David Copperfield

آندي سامبرج في فيلم Palm Springs

7- أفضل مسلسل تلفزيوني

The Crown -- should win, will win

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

