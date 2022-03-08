"قاضية محكمة الأحداث"- دراما كورية رائعة تجذب اهتمام المشاهدين

حاز المسلسل الكوري الجديد "قاضية محكمة الأحداث" (Juvenile Justice) على اهتمام المشاهدين منذ عرضه على منصة "نيتفلكس" بتاريح 25 فبراير الماضي، بسبب القضية الشائكة التي يناقشها.

حاز مسلسل "قاضية محكمة الأحداث" من بطولة النجمة "كيم هاي سو" على اهتمام المشاهدين نظرًا لتناوله قضية مجتمعية هامة ألَّا وهي قضايا جرائم الأحداث والقوانين التي يراها العديد من الكوريين قوانين متساهلة جدًا بسبب صغر سن مرتكبها.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكوريين عدم تركيز قنواتهم الفضائية وأعمالهم الفنية على مثل هذه القضايا التي لا بد أن تطرح ويجد لها حلًا.

أحداث مسلسل "قاضية محكمة الأحداث"

تدور أحداث المسلسل حول "كيم إيون سيوك"، وهي قاضية من النخبة تتمتع بشخصية لاذعة وقاسية، كما تكره الأحداث المخالفين للقانون. وبعدما كلِّقت بمحكمة أحداث محلية، تحاول الموازنة بين نفورها من المذنبين القاصرين مع إيمانها الراسخ بالعدالة والعقاب، لأنها تبذل قصارى جهدها لكسر العادات وإدارة طرقها الخاصة في معاقبة المخالفين.