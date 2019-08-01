قباب الإسكان الاجتماعي.. كانيه ويست يكشف النقاب عن مشروعه الجديد (صور)

كشف نجم الراب الأمريكي الشهير كانيه ويست النقاب عن قباب "الإسكان الاجتماعي" التي يشيدها على أرضه في مدينة "كالاباساس" في ولاية كاليفورنيا، والتي تبلغ مساحتها 300 فدان، والتي تعتبر جزءًا من مشروع يهدف لكسر "الحواجز التي تفصل بين الطبقات".

تقع القباب الشبيهة بمنازل فيلم "حرب النجوم" في عقار "هدين هيلز"، والذي اشتراه مغني الراب البالغ من العمر 42 عامًا وزوجته كيم كارداشيان في عام 2014.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت مصادر مطلعة على المشروع أن كانيه ويست يهدف لكسر الحواجز التي تفصل بين الطبقات بما في ذاك الأغنياء والطبقة الوسطى والفقراء.

وفي مقابلة سابقة مع مجلة فوربس، أخبر ويست مراسلًا إنه يأمل استخدام القباب التي يصل ارتفاعها إلى 15 مترًا لإيواء المشردين أيضًا في الطوابق السفلية.

ويقال إن المشروع لايزال في مراحله المبكرة، وإن فريق كانيه يستوحي التصميم من كل حقبة عاشها الإنسان على الأرض.

وأولئك الذين شاهدوا المشروع يقولون إنه هائل وديناميكي، وحتى الآن لم يحدد كانيه متى يخطط لإنهاء المشروع أو كيف سيتاح للناس فرصة العيش هناك.

هذا ويجدر بالذكر أن كانيه تقدم في الأسبوع الماضي بوثائق قانونية لإثبات ملكيته الحصرية لملابس بما في ذلك القمصان والجوارب والفساتين والأحذية والقبعات والأوشحة لخط أزيائه الجديد "صنداي سيرفيس".

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