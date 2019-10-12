قبلات وأحضان بين ليام هيمسورث وفتاة.. هل ينتقم من مايلي سايريس على طريقتها؟

استطاع النجم "ليام هيمسورث" الانتقام من زوجته السابقة مايلي سايريس بالطريقة ذاتها التي تتبعها، فبعد انفصالهما حاولت مايلي عرض تفاصيل علاقتها مع كيتيلين كارتر لتنتقل بعدها إلى كودي سيمبسون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واتبع ليام الطريقة ذاتها عندما لقطته كاميرات الباباراتزي برفقة نجمة مسلسل Dynasty "ميدسون براون" بينما كانا في شوارع نيويورك من مساء يوم الخميس الماضي.

وبدا الثنائي رائعين بإطلالتهما السوداء التي تمثلت ببنطال وبلوزة لميدسون وبنطال وسترة لليام، بينما كانا يلفان ذراعيهما حول بعضهما ويقبلان بعضهما البعض.

واستمتع ليام وصديقته الجديدة بتناول المشروبات في بار The Flower Shop قبل عرضهما الرومانسي في الشارع، ويبدو واضحاً أنهما لا ينفصلا عن بعضهما البعض حيث شوهدا وهما يتجولا في القرية الغربية في وقت سابق من ذلك اليوم.

ومن جهة أخرى فإن مايلي تستمتع بعلاقتها مع سيمبسون الذي كان بجانبها خلال فترة وجوجها في المستشفى لإجراء عملية جراحية بسبب معاناتها من التهاب اللوزتين، وقد أشارت إليه باسم BF مما يشير إلى أن الأمور بينهما قد تتطور أكثر من ذلك.

ويشار إلى أن مايلي كانت قد انفصلت عن ليام هيمسورث وذلك عقب أقل من سنة لزواجهما بعد أن شوهدت وهي تقبل كيتيلين أثناء رحلة إلى إيطاليا.

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