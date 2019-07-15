قبلات حميمية بين كارا ديفيلين وآشلي بينسون.. هل هناك مشروع ارتباط؟ (صور)

انتشرت شائعات مؤخرًا حول خطوبة النجمتين "كارا ديليفين" وحبيبتها "آشلي بنسون"، وذلك بعد رؤيتهما وهما تضعان خواتم متطابقة في يديهما اليسرى، مما أثار التساؤلات حول ارتباطهما بشكل رسمي.

وخلال وقت لاحق، شوهد الثنائي في ملهى ليلي في سان تروبيه في باريس، وكانتا في وضع عاطفي حميمي، تحتضنان وتقبلان بعضهما بطريقة مثيرة.

وعلى صعيد الإطلالة، ارتدت كارا جاكيت أزرق، نسّقته مع تنورة قصيرة مخططة، أما آشلي فقد ظهرت بإطلالة الكاجوال، ببنطال جينز وبلوزة خضراء.

وبدأت آشلي وكارا المواعدة في الصيف الماضي، بعد أن شوهدتا تقبلان بعضهما في مطار هيثرو في لندن، ومنذ ذلك الحين، حاولت النجمتين إبقاء علاقتهما سرًا وعدم التحدث عنها بشكل علني وكشفها للإعلام، على الرغم من أنهما شوهدتا خلال عطلة مع بعضهما البعض.

ويشار إلى أن كارا أعلنت عن مثليتها عام 2015، حيث قالت: "بمجرّد التحدث عن ميولي الجنسية، أخذ الناس يتسائلون هل أنتِ مثلية الجنس؟".

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