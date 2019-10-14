قبلة مُقززة تجمع مايلي وحبيبها الجديد.. ويطلان بملابسهما الداخلية!

بدأت أجواء الهالوين تسيطر على النجمة الأمريكية "مايلي سايروس" وحبيبها الجديد "كودي سيمبسون"، وبدا ذلك واضحًا في صورهما الأخيرة.

نشر المغني الأسترالي "كودي سيمبسون" مقطع فيديو قصير يجمعه بـ"مايلي سايرس" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" مًسخدمًا فلتر مستوحى من شخصية "جوكر" الشهيرة، حيث يظهر الثنائي مُستلقيان على السرير يتعانقان، ويلامس لسانهما الآخر.

ويبدو الثنائي يرتديان ملابسهما الداخلية فقط، فقد اختارت "سايرس" (26 عامًا) حمالة صدر رياضية من العلامة التجارية "كالفن كلاين"، بينما بقي "كودي" عاري الصدر.

في الأسابيع الأخيرة ، أمضت "سايرس" وقتها برفقة حبيبها، فقد رُصدا يشربان فنجان قهوة في مقهى Blue Bottle Coffee بحي استديو سيتي يوم السبت الماضي، واستمتعا بتناول الغذاء في ذات المنطقة برفقة والدة "مايلي"، تيش سايروس.

وفي وقت سابق، تواجدت "سايرس" في المشفى بسبب إصابتها بالتهاب اللوزتين، ووشاركت متابعيها صورة لها بلباس المرضى وموصول بذراعها عدة أنابيب مُغذي، وكتبت: "أحاول التشافي بسرعة كي أتمكن من المشاركة في عرض "Gorillapalooza" هذا الأسبوع."

وكان من بين الزوار والدتها "تريش سايرس" و "كودي سيمبسون" الذي بدأت مواعدته بعد انفصالها عن زوجها "ليام هيمسورث"، حيث نشرت صورة لها مُستلقية على سرير المشفى تغطيها بتلات الورود الحمراء وإلى جانبها بالون كبير على شكل قلب كُتب عليه "أحبك".