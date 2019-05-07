قبل ميغان ماركل..إيمي شومر تستقبل طفلها الملكي (صور)

رحبت الممثلة الأمريكية "إيمي شومر" بطفلها الأول من زوجها "كريس فيشر" مساء يوم الأحد الماضي.

أعلنت "شومر" الأخبار السعيدة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"؛ فشاركت متابعيها صورة تجمعها بزوجها وبطفلهما حديث الولادة، وعلَّقت: "الساعة 10:55 مساء يوم أمس، طفلنا الملكي ولد".

ويأتي إعلان "شومر"، البالغة من العمر 37 عامًا، الأخبار قبل لحظات من إعلان ولادة طفل دوقة ساسكس "ميغان ماركل" وزوجها الأمير "هاري"، فقد مازحت متابعيها من قبل حول تقارب موعد ولادتها لطفلها مع الدوقة.

ولا بد الإشارة إلى أن "شومر" لجأت لإحدى صور "ميغان ماركل" والأمير "هاري" لإعلان خبر حملها من زوجها الشيف الأمريكي بطريقة فكاهية، ، حيث استبدلت رأس "ميغان ماركل" برأسها ورأس "هاري" برأس زوجها.

وكانت ايمي وكريس قد تزوجا في فبراير 2018، وقد أعلنت نبأ حملها في أكتوبر 2018.

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