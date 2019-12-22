الملكة في مواجهة فاتورة تصليحات ضخمة في بداية العام.. ما القصة؟

تقدّم الموظفون الملكيون بطلب الحصول على تصريح لتنفيذ برنامج إصلاح كبير وعاجل في Clarence House والذي يعود إلى أوائل القرن التاسع عشر.

وقُدّمت المخططات المستندة المقدمة إلى مجلس مدينة ويستمنستر حيث يحدد المهندسون المعماريون الإصلاحات الجوهرية المطلوبة على الجانب الشمالي من القصر وسيتم دفع تكاليف الأعمال من المنحة السنوية التي تقدّمها الحكومة للملكة والتي تبلغ مقدارها 85 مليون جنيه أسترليني في العام المقبل.

وتقدّم الموظفون الملكيون بطلب للحصول على تصريح لتنفيذ برنامج إصلاح كبير وعاجل للقصر الذي يعود إلى أوائل القرن التاسع عشر.

ويقول البيان الصادر: "إن مناطق العرض تتعطل وهناك شقوق وتلف في القوالب الزخرفية فإذا لم يتم تنفيذ الأعمال فسوف يستمر العارض في الانهيار وسيصبح مظهر المبنى في النهاية في خطر"، وأضاف: "يمكن أن يؤدي هذا الانهيار إلى تقويض الهيكل الأساسي الذي يؤدي إلى المزيد من القضايا الأخرى الكبيرة".

ويبدو واضحاً أن الإصلاحات ستبدأ العام المقبل بعد عملية تقديم العطاءات لتوفير أفضل قيمة، حيث كان المنزل هو مقر الملكة الأم قبل تولي الأمير تشارلز السلطة عام 2003.

وكان قصر Clarence House هو منزل الملكة ودوق أدنبرة عندما تزوجا لأول مرة وتربى الأمير تشارلز في هذا المنزل حتى سن الثالثة كما أنه بمثابة المقر الرسمي للأمير ويليام من عام 2003 حتى زواجه عام 2011 والأمير هاري من عام 2003 حتى عام 2012 وهو الآن منزل الأمير تشارلز وكاميلا في لندن.

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