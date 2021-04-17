قصر باكنغهام يُعلن أسماء الحضور لجنازة الامير فيليب

أصدر قصر باكنغهام قائمة بأسماء 30 شخصية المقرر حضورهم جنازة الأمير فيليب التي تقام يوم السبت المقبل 17 أبريل في تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش.

وأفادت صحيفة " ديلي ستار " أن الجنازة سيغلب عليها الطابع العائلي أكثر دون وجود أي شخصيات سياسية او مشاهير.

ووفقاً للقائمة الصادرة عن القصر فهؤلاء هم الحضور فقط للجنازة وذلك عملاً بالإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا المستجد:

الملكة اليزابيث الثانية

الأمير تشارلز، أمير ويلز

كاميلا باركر، دوقة كورنوال

الأمير ويليام، دوق كامبريدج

كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج

الأمير هاري، دوق ساسكس

الأمير أندرو، دوق يورك

الأميرة بياتريس

إدواردو مابيلي موزي، رجل الأعمال الإيطالي وزوج الأميرة بياتريس

الأميرة يوجيني

جاك بروسبانك، زوج الأميرة يوجيني

الأمير إدوارد، إيرل وسكس و نجل الملكة إليزابيث الثانية

صوفي زوجة الأمير إدوارد وكونتيسة وسكس

ليدي لويس ويندسور، ابنه الأمير إدوارد

جيمس ، فيسكونت سيفيرن، ابن الأمير إدوارد

الأمير آن، ابنة الملكة اليزابيث الثانية

نائب الأدميرال السير تيموثي لورانس، زوج الاميرة آن

بيتر فيليبس، ابن الأميرة آن

زارا فيليبس، ابنة الأميرة آن

مايك تيندال، لاعب الرغبي و زوج زارا فيليبس

أنتوني أرمسترونج جونز، إيرل سنودون، زوج الأميرة مارجريت الأخت الصغرى للملكة اليزابيث الثانية

ليدي سارة شاتو، ابنة إيرل سنودون و الأميرة مارجريت

دانييل شاتو، ممثل بريطاني و زوج ليدي سارة شاتو

ريتشارد الكسندر والتر جورج، دوق جلوستر

الأمير إدوارد، دوق كينت

الأميرة ألكسندرا، حفيدة الملك جورج الخامس والملكة ماري

برنارد ماكس فريدريش أوجست جوستاف ، أمير بادن

الأمير دوناتوس من ولاية هيسن

الامير فيليب، أمير هوهنلوه لانغنبورغش

باتريشيا كناتشبول، كونتيسة مونتباتن، بورما الثانية

وعكس ما هو معتاد في الجنازات والأحداث الرسمية فلا يوجد أسماء سياسيين بين الحضور مثل رئيس الوزراء بوريس جونسون وزعيم المعارضة كير ستارمر.

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