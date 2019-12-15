قناة Hallmark التلفزيونية تتعرّض لهجوم بسبب إعلان زواج مثليات.. والشركة: "لن نغيّر رسالتنا بسبب ذلك"

أظهرت شركة Zola التجارية للزفاف على قناة Hallmark التلفزيونية إعلاناً تجارياً يظهر فيه امرأتين مثليتين تتزوجان من بعضهما البعض في الكنيسة.

وفي الفيديو ظهرت امرأتين تتقاسمان عهود الزواج في الكنيسة حيث أخذتا تقبلان بعضهما البعض أمام عائلاتهن وأصدقائهن وسط أجواء احتفالية.

لكن مجموعة One Million Moms اليمينية المسيحية ادّعت بأن الإعلان لم يكن عائلي أبداً وأدانت القناة بسبب عرضها أسلوب حياة خاطىء في إعلاناتها حيث هددت المجموعة بالمقاطعة ما لم تسحب القناة الإعلان.

ويبدو واضحاً أن الشركة الأم لقناة Hallmark "كراون ميديا Crown Media" قد انحازت إلى المجموعة اليمينية حيث أوضح أحد ممثلي الشركة أنها سحبت الإعلان التجاري لأنها لا تقبل الإعلانات المثيرة للجدل أو تظهر مظاهر المرأة حيث أنها تتعارض مع سياساتها.

وسحبت الشركة أربعة فقط من أصل ست إعلانات حيث أن الاثنين الباقيان يظهران قبلة عروس وعريس لدى المذبح.

أما شركة Zola فقد دافعت عن نفسها بقولها: "لقد ركزنا دائماً على تصوير جميع المجموعات المتنوعة في الزواج في إعلاناتنا فنحن مكان يحتفل بالطريقة التي يختارها الأزواج للزفاف"، كما اكدت الشركة بأنه ليس لديها أي نية لتغيير إعلاناتها التجارية حيث قال أحد ممثليها: "لن نغير رسائلنا بسبب عدم رغبة أحد شركائنا في بث الإعلان".

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