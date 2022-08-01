كأس العالم في قطر يعيد لم شمل فرقة BTS الكورية.. إليك التفاصيل

أعلنت الفرقة الكورية الشهيرة BTS انفصالهم بشكل رسمي خلال وقت سابق من هذا الشهر، وذلك عبر فيديو لهم قاموا بنشره على قناتهم الخاصة على موقع "يوتيوب".

وبالرغم من أنه لم يمضي على انفصالهم سوى عدة أسابيع إلا ان الفرقة ستجتمع من جديد خلال الأشهر المقبلة، بمناسبة بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر

كأس العالم في قطر يعيد لم شمل BTS

عادت الفرقة الكورية BTS الى التعاون على عمل جديد وذلك من أجل كأس العالم 2022 والذي سيقام في قطر خلال شهر نوفمبر القادم.

ومن المقرر أن تصدر الفرقة الكورية أغنية جديدة للحدث الرياضي المهم، وذلك تزامناً أيضاً مع اختيار الفرقة الكورية الشهيرة سفيرة لشركة "هونداي" وهي إحدى الشركات الراعية لـ احتفالات كأس العالم 2022.

ولم تكشف الفرقة أو حتى اتحاد كأس العالم عن أي معلومات أخرى حول الاغنية المنتظرة من الفرقة الكورية، ولكن من المؤكد بان الأغنية ستطرح بالتزامن مع احتفالات كأس العالم في قطر.

ردة فعل الجمهور حول لم شمل فرقة BTS

تفاعل العديد من جمهور الفرقة الكورية مع هذا الخبر بشكل كبير حيث تساءل الكثير من الجمهور ما اذا كان أعضاء الفرقة سيتواجدون في قطر وذلك لحضور مباريات كأس العالم أو سيقتصر الأمر على نشر الأغنية عبر مواقع التتواصل الاجتماعي فقط.

وعبر عدد كبير من الجمهور عن فرحتهم بسبب عودة لم شمل الفرقة من جديد بالرغم من ان انفصالهم ما زال حديث العهد.

مشاركات الفرقة الكورية في كأس العالم 2022

ستشارك الفرقة الكورية أيضاً في حملة عالمية تسمى Goal Of the Century وذلك الى جانب نجم كرة القدم ستيف جيرارد وقائد الفريق الكوري بارك جيسونغ.