فرقة BTS تكشف عن قرار صادم بالدموع في الذكرى التاسعة لهم

هيا حازم

احتفلت الفرقة الكورية الشهيرة BTS بالذكرى التاسعة لتأسيس فرقتهم والتي لاقت نجاح كبير على مرّ السنين، حيث أصدرت الفرقة ألبوم Proof واالذي ضم العديد من الأغاني التي نجحت خلال هذه الأعوام، بالإضافة الى أغاني جديدة.

فرقة BTS توثق ذكرياتها في فيديو عبر يوتيوب

وبهذه المناسبة نشرت الفرقة الكورية مقطع فيديو عبر قناتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" والتي وثّق فيها أعضاء الفرقة ذكرياتهم ولحظاتهم خلال الاحتفال بهذه المناسبة المميزة

وخلال تناولهم للعشاء معاً تحدّث أعضاء فرقة BTS عن ذكرياتهم الجميلة معاً وذكرياتهم في أعمالهم في الفرقة والأعمال التي لاقت نجاحًا كبيرًأ خلال السنوات التسع الماضية.

أعضاء فرقة BTS يبكون تأثرًا

وتأثّر أعضاء الفرقة بهذا الحديث المؤثر حول الذكريات حيث انهار جميع الأفراد بالبكاء خاصة عندما كشفوا عن مفاجأة صادمة تتعلق بقرار انفصالهم عن الفرقة وعدم استمرارهم كفريق وغناء كل شخص منهم منفردًا

وكشفت الفرقة بأنهم في الوقت الحالي يحاولون التركيز على المشاريع الفردية، حيث أكّد النجم "في" بأن العمل في مشاريع فردية ستعمل على تقوية روابطهم كفرقة وأنه متشوّق للعمل لوحده.

أما "جانغ كوك" فقد تحدّث حول قرار الانفصال بقوله: "سيستغرق كل واحد منا وقته حتى يستمتع بأعماله ونجاحاته الفردية وتجربة الاشياء ونحن نعدكم بأننا سنعود يوماً ونحن أكثر نضجاً مما نحن عليه الآن".

تصريحات الشركة التابعة لفرقة BTS

صرّحت الشركة Hybe التابعة لفرقة BTS حول قرار انفصالهم المؤقت بقولها: "إن الفرقة تأخذ استراحة في الوقت الحالي وهم سيستمرون بالعمل بشكل فردي وسيركزون على هذا الأمر"، ولكن لم تكشف الفرقة عن أي اعمال فردية جديدة في الوقت الحالي.

فرقة BTS تلتقي الرئيس الامريكي جو بايدن

وكانت قد التقت الفرقة الكورية في الفترة الماضية مع الرئيس الامريكي جو بايدن في البيت الابيض للحديث عن الحرب ضد الأشخاص الاسيويين والتعرض للتنمر بسبب العرق والعنصرية التي قد يلاقيها البعض وتحدث كل فرد من افراد الفرقة عن تجاربه في هذا الأمر

وعلى صعيد مختلف انتشرت مؤخرًا بعض الشائعات حول مشاركة الفرقة الكورية في افتتاح كأس العالم المقرر اقامته في قطر الا ان هذا الخبر لم يتم تأكيده بعد