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النسخة الكورية من لاكاسا دي بابل تستعين بفرقة BTS.. واشادة كبيرة من الجمهور

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 26 حزيران / يونيو 2022 - 10:28
Money Heist Korea
Money Heist Korea

بدأ عرض النسخة الكورية من المسلسل الاسباني الشهير la casa De papel على منصة نيتفليكس العالمية حيث حملت النسخة الكورية اسم Money Heist Korea.

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وتصدّر المسلسل وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد عرض الحلقة الأولى منه على نيتفليكس بسبب قوة العمل ولاستعانة صناع المسلسل بمقطع من أغنية DNA الخاصة بفرقة BTS الشهيرة والتي تملك شعبية كبيرة عالميًا

اشادة من الجمهور بعد الحلقة الأولى من Money Heist Korea

لفتت الحلقة الأولى الأنظار نحوها وذلك لاستعانة طاقم العمل بمقطع من أغنية DNA للفرقة الكورية BTS، حيث ظهرت شخصية طوكيو، وهي ترقص على أنغام الأغنية في أحد المشاهد

وتؤدي النجمة الكورية "جيون جونغ سيو" دور طوكير في النسخة الكورية حيث كانت تستمتع بالرقص على الأغنية وتقول : "إن المعجبين بفرقة BTS هم أشخاص يطلق عليهم لقب Army وهم موجودون في جميع أنحاء العالم".

وأضافت جيون في هذا المشهد الذي حقق مشاهدات كبيرة: "هناك أيضاً Army للفرقة في كوريا الشمالية ، فأنا كنت أشاهد K- Dramas منذ صغري وأنا أستمع الى k-pop".

نبذة عن قصة مسلسل Money Heist Korea

مسلسل Money Heist Korea هو النسخة الكورية من المسلسل الاسباني "لاكاسا دي بابل" الذي حقق شهرة كبيرة حول العالم، دفعت شركات الانتاج لصنع نسخ مختلفة من العمل.

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وتدور أحداث النسخة الكورية  شخصية "يو جي تي" والذي يقوم بدور البروفيسور وهو العقل المدبّر لسرقة كبيرة في كوريا، ويبدو واضحاً بان المسلسل هو نسخة طبق الاصل عن المسلسل الاسباني حيث أنه مليء بالتفاصيل المستوحاة من النسخة الاصلية.

ويتوقع الكثير أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا، لا سيما مع الشهرة الكبيرة التي تحققها الدراما الكورية في السنوات الاخيرة بالاضافة لأن العمل الأصلي ناجح بشكل كبير

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