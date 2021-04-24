كاتلين جينر تعلن رسميًا ترشحها لمنصب حاكم كاليفورنيا

تسعى كاتلين جينر نجمة تلفزيون الواقع ولاعبة الأولمبياد السابقة والأب المتحول لكل من النجمتين كايلي وكيندال جينر، إلى دخول مجال مختلف كلياً عن تلفزيون الواقع، إذ تسعى لمنصب حاكم كاليفورنيا.

أعلنت كاتلين جينر (71 عاماً) ترشحها لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عبر صفحتها على إنستغرام يوم الجمعة.

ووفقا لمجلة "إي أونلاين"، أعلنت كاتلين أنها تقدمت الأوراق الرسمية المطلوبة للترشح لهذا المنصب، كما حثت متابعيها على التبرع لصالح حملتها السياسية المُنتظرة.

وقالت كاتلين في بيان: "لطالما كانت كاليفورنيا موطني منذ ما يقرب من 50 عاماً، وكنت قد اخترت هذا المكان لأنني علمت أن أي شخص، بغض النظر عن خلفيته أو وضعه الحالي، يمكنه تحويل أحلامه إلى حقيقة".

وأضافت بكلمات مدروسة: "إلا أنه على مدار العقد الماضي، شهدنا تراجع كاليفورنيا، الولاية الذهبية بحكم حزب واحد يضع السياسة أولوية على حساب التقدم ومصالح الناس. مدينة ساكرامنتو بحاجة إلى قائد نزيه ذو رؤية واضحة".

يأتي خبر ترشح كاتلين الرسمي وسط جهود مستمرة منذ أكثر من عام لإجراء انتخابات تطيح بحاكم كاليفورنيا الديمقراطي "غافن نيوسوم".

هذا وحرصت كاتلين في بيانها على عدم تحديد انتمائها السياسي واكتفت بوصف نفسها بـ "المثيرة للاضطرابات ولكن عطوفة" و"الوحيدة من خارج المجال التي يمكنها وضع حداً لمدة الحكم الكارثية لغافن".

كما ذكرت: "سألتقي بسكان كاليفورنيا من جميع أنحاء الولاية خلال الأسابيع القليلة القادمة لسماع أراءهم والاتجاه بهذه الولاية نحو الطريق السليم، فأنا أعي أهمية هذا القرار والمسؤولية كبيرة، ولا أطيق الانتظار للقيادة ولتقديم المساعدة، والأهم من ذلك تغيير الوضع الراهن".

وبقرارها الترشح لهذا المنصب، تنضم كاتلين إلى قائمة تجمع العديد من المشاهير الذين اتجهوا للمجال السياسي، بما في ذلك النجم الراحل "رونالد ريغان" والنجم" الذي شغل منصب الرئيس الأربعين للولايات المتحدة، ولا ننسى "أرنولد شوارزنيجر"، حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية سابقاً.

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