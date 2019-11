كاتيلين جينر تشيد بشقيقات كارداشيان أمام الكاميرا.. والأخيرات يتجاهلنها

تحتل شقيقات كارداشيان المرتبة الأكثر شهرة في العالم في الترويج للعلامات التجارية والنشاط الأكبر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أمضين عدة سنوات وهن يُمتعن اتباعهن بأخبارهن.

وعلى الرغم من ذلك اختارت الشقيقات مساء أمس الأحد الصمت وعدم التفاعل عبر صفحاتهن على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم زوج والدتهم السابق والمتحوّل كايتلين جينر التي شاركت لأول مرة في برنامج I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!.

وبينما لم يشيروا إليها بأي من العبارات التشجيعية اختارت كايتلين التحدث عنهم وعن مغامرتهم في القفز من الطائرة فقالت: "أنا طيّار لمدة 45 عاماً لكنني لم أقفز مطلقاً، لقد سألني الجميع دائماً على مر السنين هل قفزت من الطائرة وكانت إجابتي لا"، وتابعت: "لقد قفزت كل من كيندال وكيم وأعتقد أن كورتني قامت بذلك، لذلك سأقوم بذلك لأن كل فرد من عائلتي قام به".

وقفزت كايتلين من الطائرة بشجاعة بالغة دون أي خوف حيث أثبتت أنها بالفعل تستحق المال لأن المشجعين قد جعلوها بالفعل تفوز بعد أول ظهور لها في البرنامج التلفزيوني.

وشهد سلسلة البرنامج التلفزيوني ظهور كيتلين بجانب العديد من المشاهير منهم جاكلين جوسا وكيت غارواي وعلى الرغم من أن لديها تسع منافسين إلا أنها برزت المفضلة بين الجماهير.

وانتقل المتابعين إلى التويتر للتعليق على مشاركتها والإشادة بها فقال أحدهم: "كاتيلين هي بالفعل ذهب التلفزيون وأنا هنا من أجلها"، وأضاف آخر: "أحب كاتيلين جينر من كل قلبي يا لها من أسطورة".

