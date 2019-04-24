كاتي بيري بإطلالة أورسولا من فيلم The Little Mermaid في حلقة أمريكان أيدول! (صور)

ظهرت كاتي بيري، الليلة الماضية في حلقة برنامج أمريكان أيدول، بإطلالة الساحرة الشريرة "أورسولا" من فيلم ديزني الشهير The Little Mermaid.

استطاعت المغنية البالغة من العمر 34 عامًا بهذه الإطلالة تجسيد شخصية أورسولا بشكل مذهل ولا يصدق، حيث خرجت من إطار الملابس المعقدة التى اعتادت الظهور بها.

وأبرزت صحيفة "ذا صن" البريطانية إطلالة كاتي الغريبة، التي ظهرت بها خلال الحلقة بمكياج غريب يجسد الشخصية الكرتونية ووجه مدهون باللون الأرجواني الفاتح، لتشبه جلد ساحرة البحر الشريرة.

كما اعتمدت في إطلالتها أحمر شفاة فاتح وظلال عيون باللون بالأزرق، واستبدلت قصة شعرها الأنيقة بأخرى غير مرتبة لتبدو أكثر فوضوية، مثل الشخصية في الفيلم الذي حقق نجاحاً كبيراً في عام ١٩٨٧.

واكتملت إطلالتها بهذا الرداء باللونين الأسود والأرجواني، إلى جانب وضعها القلادة التي سرقتها الساحرة من أرييل لتحرمها من صوتها.

على الرغم من جهودها في أن تشبه تلك الشخصية وحرصها على تجسيدها بشكل دقيق إلا أن زملائها في لجنة التحكيم ليونيل ريتشي، ولوك برايان، اختارا عدم الانضمام إليها في ارتداء هذه الأزياء، حيث ارتدى ليونيل سترة رياضية سوداء وسروال من الجينز بينما ارتدى لوك سترة وسروال باللون البيج.

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