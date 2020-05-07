كاتي بيري تتفاخر ببطنها الحامل في بث مباشر.. وتكشف أن حياتها غير مثالية

تشع النجمة الأمريكية "كاتي بيري" فرحًا مستعرضةً بطنها المكوَّر، فهي تنتظر مولودها الأول من خطيبها الممثل الإنجليزي "أورلاندو بلوم".

أطلَّت "كاتي بيري" في بث مباشر مع المغنية الأمريكية "سين"، وخلال العرض وقفت وأخفضت تنورتها البنية مبرزةً تكوُّر بطنها الحامل، كما تطرَّقت للحديث عن حياتها في العزل برفقة "أورلاندو بلوم"، وقالت ساخرة: "إذا أحببتني خلال الحجر المنزلي، ستحبني في أي وقت كان".

وتابعت: "لا يمكننك إخفاء القدم الفطري، هذا أنا، لا يمكنك إخفاء أي شيء".

ورغم علاقتها التي تبدو في أحسن حالاتها مع خطيبها، إلَّا أن "كاتي" أكَّدت أنهما بعيدان عن المثالية، قائلةً: "يتوجب عليك العمل باستمرار على نفسك وعلاقتك، فشريكك هو مرآتك".

وأضافت: "أنا لا أعرف عنك، لكن في بعض الأحيان إذا وضعتني أمام إحدى تلك المرايا المكبرة في أحد الفنادق، ورأيت مسامي وشعري، فلن أغادر الغرفة لمدة 30 دقيقة."

وأضافت: "أنا مثل، لا أستطيع أن أصدق أنني أرى كل الأشياء التي لم أرها من قبل وأحتاج إلى العمل عليها. هذا هو شريكك."

مثل العديد من النساء حول العالم، كانت تجربة "كاتي" في الحمل مختلفة تمامًا بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أنه شعرت بأن الكثير من الروابط أصبحت أقوى من ذي قبل، رغم المشاكل ولحظات البكاء التي تمر بها.

يذكر ان "كاتي" أعلن خبر حملها في فيديو أغنيتها "Never Worn White".