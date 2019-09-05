كاتي هولمز تتسبب بنفاد حمالات صدر Khaite NY بعد ظهورها فيها.. وهذا سعرها!

خرجت النجمة "كاتي هولمز" إلى شوارع مدينة نيويورك للقيام بنزهة نهارية مع ابنتها سوري وذلك عقب أخبار انفصالها عن النجم جيمي فوكس.

وبينما كان النجم يعيش حياة عاطفية جديدة، اختارت كاتي إحداث ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إطلالتها الخريفية حيث التقطت صورةً لها وهي ترتدي سترة من الصوف الناعم الكشميري من مجموعة Khaite NY بقيمة 1540 دولار نسّقتها مع بنطال جينز وحقيبة يد.

إلا أن ما لفت الأنظار هو عند قيامها برفع يدها ظهرت حمالة صدرها المطابقة للسترة من نفس العلامة التجارية والتي يبلغ سعرها 540 دولار وأثارت إطلالة هولمز هذه ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تسببت بنفاذ حمالات الصدر من نفس النوع، فخلال ساعة فقط من انتشار صورة كاتي على الإنترنت أعلنت الشركة المصنّعة لحمالة الصدر والسترة من العلامة التجارية نفاد جميع المنتجات كما أعلنت أن هناك المزيد منهم على قائمة الانتظار.

وانتقل الناس للتعليق على الصورة فقالت أحدهم: "هذا تناسق كبير ورائع لشهر سبتمبر"، كما أضافت أخرى: "هذه لحظة كبيرة إنه أفضل ما بحثت عنه".

وأكدت العلامة التجارية Khaite NY بأن النجمة كاتي هولمز قد اشترت الملابس بنفسها بعد أن قدّمتها المصممة جين يانغ إلى العلامة التجارية.

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