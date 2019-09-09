كاثرين زيتا جونز طفلة شقية خلال بطولة التنس المفتوحة.. ومايكل دوغلاس يحافظ على رباطة جأشه

تتميز النجمة "كاثرين زيتا جونز" بالهدوء الكبير عند تواجدها في أي عرض، إلا أنها لم تتمكن أن تتمالك نفسها عند التشجيع يوم أمس الأحد خلال تواجدها في بطولة الرجال المفتوحة للتنس.

انضمت كاثرين إلى زوجها مايكل دوغلاس في مركز بيلي جين للتنس الوطني في نيويورك لمشاهدة المباراة بين رافائيل نادال ودانييل ميدفيديف، وكانت كاثرين مفعمة بالحيوية وتشجع بحماس على المدرج حيث التقطت صور لها وهي تهتف بكل قوة في المكان.

وفي المقابل حافظ مايكل على رباطة جأشه وشوهد وهو يركز في المباراة إلا أنه انضم إلى زوجته في التصفيق في النهاية بينما كان يرتدي بنطال أبيض مع بليزر أزرق فاتح.

أما كاثرين فلم تكن أقل أناقة منه وهي ترتدي تنورة وردية مزيّنة بالشراشيب من الأسفل مع قميص ملتف من الساتان من نفس اللون نسّقتهم مع حذاء وحقيبة يد مطابقة.

ويشار إلى أن مايكل وكاثرين التقيا لأول مرة عام 1998 في مهرجان الفيلم الفرنسي ليتزوجا بعد ذلك عام 2000 في فندق بلازا في مدينة نيويورك.

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