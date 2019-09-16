كارا ديفيلين بإطلالة مثيرة ترويجاً لأحمر شفاه Dior الجديد

تلعب عارضة الأزياء البريطانية "كارا ديليفين" بطولة إعلان ثانية للعلامة التجارية Dior لمستحضرات التجميل، وذلك بعد قيامها بأول إعلان لها لمستحضر أحمر الشفاه من نفس الماركة Dior's Addict Stellar Shine في شهر مارس الماضي.

وظهرت كارا في الإعلان أمس الأحد في شوارع نيويورك وهي ترتدي بلوزة على شكل شبكة صيد باللون البيج بينما غطت ناحية الصدر ببطانية مطابقة.

وأضافت بعض لمسات الجمال إلى إطلالتها بتسريحة شعرها الأشقر الجانبية كما تزيّنت بمكياج ناعم وأحمر شفاه أورجواني من ديور.

وخرج صوتها كخلفية للإعلان بقولها: "الأنوثة لا يجب أن تكون جميل فيمكن أن تكون مخنثاً أو فاسقاً أو أي شيء تريده، فالأنوثة فردية".

ويشار إلى ان كارا تواعد النجمة آشلي بنسون وخلال مقابلة لها صرّحت كارا حول علاقتهما: "لم أكن أسمح لأحد بالاقتراب مني خوفاً من ابتعاده فجأةً فلم أكن أثق بالناس أبداً"، وتابعت: "لكن آشلي كانت أول شخص يقول لي لا يمكنني الابتعاد عنك وسأكون لطيفة فانا أحبك".

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