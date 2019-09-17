كارا ديفيلين تتهم هارفي واينشتاين بالتحرّش وتصرّح: "لقد جعلني أقبّل امرأة أخرى أمامه"

هاجمت عارضة الأزياء والنجمة "كارا ديفيلن" المنتج الأمريكي هارفي واينشتاين المتهم بالتحرّش بالنجمات وزعمت بأنه هددها بأنها لن تكون شاذة في هوليوود كما حاول تشجعيها على إخفاء ذلك.

وزعمت كارا بأن هارفي أخبرها أن توظف رجل من الجنس الآخر ليكون حبيبها ولتصطحبه معها في المناسبات لإخفاء حياتها الجنسية عن العالم، كما قال لها: "إذا كنت مثلية أو قررت أن أكون مع امرأة في الأماكن العامة فلن أحصل على دور امرأة مستقيمة أو ممثلة ناجحة في هوليوود".

ووصفت كارا موقفاً تعرّضت فيه للتحرّش من قبله عام 2017 حيث قالت: "أثناء لقاء معه في أحد الفنادق للبحث في الدور الذي سأحصل عليه، أخبرني أشياء غير لائقة ذات طبيعة جنسية"، ثم قالت: "تلقيت دعوة بالذهاب إلى غرفته وشعرت بالخوف الشديد ولم أرغب بالذهاب".

وأضافت على قولها: "عندما فتحت الباب شعرت بالآمان لرؤية امرأة أخرى في الغرفة فلن أكون معه بمفردي، ومن هناك طلب هاري من الفتاتين تقبيل بعضهما البعض كإلهاء".

وحسب مزاعم كارا: "قلت مرة أخرى أني سأغادر ومشيت نحو الباب ليقف أمامي وحاول تقبيلي على شفتي فأوقفته وتمكنت من الخروج من الغرفة".

أما عن شعورها في تلك اللحظات فقالت: "كنت أشعر بالذنب كما لو أنني ارتكبت خطأ لأن هذا الشيء قد حصل للعديد من النساء اللواتي أعرفهن ولكنهن بقين صامتين بسبب الخوف".

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