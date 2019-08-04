كارا ديليفين تتزوج حبيبتها في حفل زفاف سري..وفساتين سوداء ثيمة الفرح!

انتشرت شائعات خطوبة عارضة الأزياء الأمريكية "كارا ديليفين" والممثلة الأمريكية " آشلي بينسون" قبل عدة أسابيع، ومن الواضح أنها لم تكن مجرد إشاعة بل على العكس تمامًا.

فوفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، عقدت النجمتان المثليتان مراسم زفافهما في كنيسة لاس فيغاس الصغيرة، حيث رغبتا أن يكون الاحتفال بسيطًا مُستوحى من النجم العالمي الراحل "ألفيس بريسلي"، وبلغت تكلفة زفافهما البسيط 245 جنيه استرليني.

ويًقال أن "كارا ديليفين " (26 عامًا) و"آشلي بينسون" (29 عامًا) ارتدتا اللون الأسود في الحفل، بينما أمسكت الاخيرة بباقة من الورود.

ودُعي إلى الحفل نجوم العالميين أمثال الممثلة الأمريكية الحسناء "تشارليز ثيرون" وأعضاء فرقة "جوناس بروذر"، والممثلة البريطانية "صوفي تيرنر".

وفي وقت سابق، شوهدت الفتاتان في بلدة "سان تروبيه" الفرنسية، حيث كانتا تستمتعان برحلة مميزة وسط أجواء فرنسا الرومانسية، حيث لفتتا الأنظار إلى أصابعهما بارتدائهما خواتم مُتطابقة، الأمر الذي أثار شكوك خطوبتهما.

يُذكر أن كارا وآشلي ارتبطتا في شهر مايو الماضي، بعد تعاونهما في فيلم "هير سمايل" Her Smell، ولكنهما ظلتا متكتمتين على العلاقة، حتى نشرت كارا في شهر يونيو، مقطع فيديو اتسم بالجرأة، ظهرت فيه وهي تقبل آشلي بحرارة.