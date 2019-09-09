كارا ديليفين تتفوق على كيت موس.. وتحصد لقب أعلى عارضات الأزياء أجرًا

تعتبر الحسناء الإنجليزية "كارا ديليفين" من أنجح عارضات الأزياء، إذ تعد مركز اهتمام دور الأزياء وأشهر المصممين العالميين اللذين يتهاتفون للتعاون معها، نظرًا لجمال ملامحها، وتميزها عن غيرها، فضلًا عن إثارتها الجدل بشكل دائم.

وتصدرت "ديليفين" قائمة عارضات الأزياء الأعلى أجرًا في بريطانيا متفوقةً على العارضة العالمية "كيت موس"، حيث حصدت ما يزيد عن 26 مليون دولار عام 2018، مقارنة بالمبلغ الذي حققته عام 2017 والذي يقدر بـ15 مليون دولار.

وبذلك تتفوق "ديليفين" على العارضة الأيقونية "كيت موس" و"روزي هنتجتون"، اللتين جنتا 11 و 8 ملايين دولار على التوالي العام الماضي.

وأشار مصدر أن "كارا" بإمكانها العلو وتحقيق نجاح أكبر من "كيت" نظرًا لامتلاكها حساب على موقع "إنستغرام" يبلغ عدد متابعيه 40 مليون متابع، ويعتبر هذا حافز قوي لأي علامة تجارية تبحث عن وجه جديد.

وأعادت "ديليفين" الفضل إلى تلقيها العلاج المناسب بعد إدمانها المخدرات وحياة اللهو والصخب، فضلًا عن وقوعها في حب الممثلة الحسناء "آشلي بينسون"، بالإضافة زيادة أرباح إمبراطورية عائلتها العقارية Cara & Co.