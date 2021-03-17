كارا ديليفين تكشف معاناتها من المثلية الجنسية.. وتتمنى لو كانت طبيعية!

شاركت عارضة الأزياء الأمريكية كارا ديليفين لمحات عن احتضانها لحياتها الجنسية بشكل كامل.

خلال لقاء لها مع الممثلة الأمريكية غوينيث بالترو، قالت كارا ديليفين البالغة من العمر 28 عامًا إنها كانت "معادية للمثليين" و "انتحارية" قبل أن تتعثر إلى ميولها الجنسي.

قالت كارا: "لقد نشأت في منزل قديم الطراز، لم أكن أعرف أي شخص مثلي، لم أكن أعرف أن هذا شيء موجود وواقعي..أعتقد أنني نضجت، لم أكن على دراية بحقيقة أن لدي رهاب المثلية، ففكرة أن أكون مع شركاء من نفس الجنس كان يثير اشمئزازي داخليًا.. كن أقول لنفسي أني لن أفعل ذلك أبدًا، فهو أمر مقرف."

وتابعت: "لقد ربطت الاكتئاب الشديد واللحظات الانتحارية في حياتي بذلك لأنني كنت أشعر بالخجل الشديد من أن أكون كذلك، لكن، في الواقع، كان هذا هو الجزء الذي أحبه كثيرًا وأتقبله ".

وقد كشفت نجمة فيلم Suicide Squad أن هناك جزء منها يتمنى لو كانت مستقيمة الميول الجنسي بدلًا من كونها مثلية، فالأمر بأكمله معقد.

وأوضحت أن توجهها الجنسي يتغير باستمرار.